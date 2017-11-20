В Киеве начали монтаж новогодней иллюминации

Как отмечается, подразделение архитектурно-декоративной подсветки коммунального предприятия "Киевгорсвет" начало ремонт и монтаж праздничной новогодней иллюминации. Включат ее 19 декабря - в День Святого Николая.

Праздничные гирлянды, шары, "падающий лед" и "ожерелье" появятся на деревьях, тросовых растяжках и опорах освещения на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского, а также на Майдане Независимости, Софийской и Европейской площадях.

На зданиях Национальной филармонии, Национальной музыкальной академии им. П.Чайковского, Киевской городской государственной администрации, Главпочтамта, Дома профсоюзов появятся гирлянды в виде украинской вышивки.

Сообщается, что освещение соответствует мировым стандартам и требованиям энергосбережения, все конструкции выполнены на светодиодах.

Как сообщал УНН, главную новогоднюю елку столицы украсят 3,6 км неоновых гирлянд.