Головну новорічну ялинку прикрасять 3,6 км гірлянд

У повідомленні також вказано, що ялинка щодня світитиметься різними кольорами, а в новорічну ніч заграє усіма барвами одночасно.

Зауважимо, що засвічення ялинки на Софійській площі традиційно відбудеться у День Святого Миколая, 19 грудня.

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У рамках масштабного культурно-мистецького проекту “НеоРік на Софії”, який триватиме в Києві з 19 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року, цього року пройде фестиваль ілюмінації з особливими арт-об’єктами, вже перші “новорічні звірі” з’явились в парку поблизу Володимирського проїзду. Для дітей працюватиме велика ланцюгова карусель на Михайлівській площі, висотою 40 метрів. Зміниться розташування фуд-кортів — вони будуть розміщені імпровізованими кварталами, і в кожному кварталі можна скуштувати свої особливі страви.

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Усього відбудеться 12 концертів, і цього року заплановано більше виступів естрадно-симфонічних оркестрів. Також очікуються концерти з хедлайнерами сучасної української сцени, у вихідні та святкові дні виступатимуть зірки української естради. Традиційно на Володимирському проїзді працювати радіостанція “Folk FM”, куди приходитимуть українські артисти і анонсуватимуть свої пісні та вітатимуть зі святами.