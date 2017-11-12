У Нью-Йорку встановили головну різдвяну ялинку

85-річне дерево заввишки 23 метри доставили зі штату Пенсільванія. Вага різдвяної ялинки становить 12 тонн.

За даними телеканалу, ялина буде прикрашена 45 тисячами вогнів. Вона простоїть в центрі Нью-Йорка до 7 січня 2018 року.

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Нагадаємо, під час новорічно-різдвяних свят у столиці хочуть влаштувати романтичне європейське містечко зі збереженням українських традицій святкування.

Як повідомляв раніше УНН, вино-горілчана компанія Lakes Distillery випустила ялинкові іграшки, наповнені віскі, джином і горілкою.