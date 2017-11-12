В Нью-Йорке установили главную рождественскую елку

85-летнее дерево высотой 23 метра доставили из штата Пенсильвания. Вес рождественской елки составляет 12 тонн.

По данным телеканала, ель будет украшена 45 тысячами огней. Она простоит в центре Нью-Йорка до 7 января 2018 года.

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Напомним, во время новогодних и рождественских праздников в столице хотят устроить романтическое европейский городок с сохранением украинских традиций празднования.

Как сообщал ранее УНН, вино-водочная компания Lakes Distillery выпустила елочные игрушки , наполненные виски, джином и водкой.