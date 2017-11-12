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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 49736 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 76373 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77220 просмотра

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В Нью-Йорке установили главную рождественскую елку

В Нью-Йорке установили главную рождественскую елку

Киев  •  УНН

 • 11348 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В центре Нью-Йорка установили главную рождественскую ель города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

85-летнее дерево высотой 23 метра доставили из штата Пенсильвания. Вес рождественской елки составляет 12 тонн.

По данным телеканала, ель будет украшена 45 тысячами огней. Она простоит в центре Нью-Йорка до 7 января 2018 года.

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Напомним, во время новогодних и рождественских праздников в столице хотят устроить романтическое европейский городок с сохранением украинских традиций празднования.

Как сообщал ранее УНН, вино-водочная компания Lakes Distillery выпустила елочные игрушки , наполненные виски, джином и водкой.

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