У Нью-Йорку визначились з мером
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо переобраний на другий термін до 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
За підсумками голосування кандидат від демократичної партії отримав 60% голосів.
Кандидат від республіканців Ніколь Малліотакіс критикувала Білл де Блазіо за неефективність, однак поступалася йому по ходу передвиборної кампанії.
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Мер Нью-Йорка став першим демократом, якому вдалося переобратися на другий термін з 1985 року.
Нагадаємо, колишній футболіст грузинського і київського "Динамо", кандидат правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе переміг на виборах мера Тбілісі.