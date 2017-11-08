У Нью-Йорку визначились з мером

За підсумками голосування кандидат від демократичної партії отримав 60% голосів.

Кандидат від республіканців Ніколь Малліотакіс критикувала Білл де Блазіо за неефективність, однак поступалася йому по ходу передвиборної кампанії.

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Мер Нью-Йорка став першим демократом, якому вдалося переобратися на другий термін з 1985 року.

Нагадаємо, колишній футболіст грузинського і київського "Динамо", кандидат правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе переміг на виборах мера Тбілісі.