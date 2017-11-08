В Нью-Йорке определились с мэром

По итогам голосования кандидат от демократической партии получил 60% голосов.

Кандидат от республиканцев Николь Маллиотакис критиковала Де Блазио за неэффективность, однако уступала ему по ходу предвыборной кампании.

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Мэр Нью-Йорка стал первым демократом, которому удалось переизбраться на второй срок с 1985 года.

Напомним, бывший футболист грузинского и киевского "Динамо", кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси.