В Нью-Йорке определились с мэром
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио переизбран на второй срок до 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
По итогам голосования кандидат от демократической партии получил 60% голосов.
Кандидат от республиканцев Николь Маллиотакис критиковала Де Блазио за неэффективность, однако уступала ему по ходу предвыборной кампании.
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Мэр Нью-Йорка стал первым демократом, которому удалось переизбраться на второй срок с 1985 года.
Напомним, бывший футболист грузинского и киевского "Динамо", кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси.