У турецькій столиці обрали нового мера
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Новим мером Анкари обрано представника правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку (ПСР) Мустафу Туна, повідомляє УНН з посиланням на сайт мерії турецької столиці.
Туна був обраний більшістю голосів депутатів міських зборів Анкари. Раніше він обіймав посаду глави муніципалітету Синджан у Анкарі.
Зазначимо,що колишній мер Анкари, також представник ПСР Меліх Гьокчек заявив, що йде у відставку на прохання президента Р.Ердогана. Гьокчек, був обраний мером Анкари в 1994 році і чотири рази переобирався на цю посаду.
Нагадаємо, колишній футболіст грузинського і київського "Динамо", кандидат правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе переміг на виборах мера Тбілісі.