У турецькій столиці обрали нового мера

Туна був обраний більшістю голосів депутатів міських зборів Анкари. Раніше він обіймав посаду глави муніципалітету Синджан у Анкарі.

Зазначимо,що колишній мер Анкари, також представник ПСР Меліх Гьокчек заявив, що йде у відставку на прохання президента Р.Ердогана. Гьокчек, був обраний мером Анкари в 1994 році і чотири рази переобирався на цю посаду.

Нагадаємо, колишній футболіст грузинського і київського "Динамо", кандидат правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе переміг на виборах мера Тбілісі.