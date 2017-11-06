В турецкой столице выбрали нового мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Новым мэром Анкары избран представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафа Туна, сообщает УНН со ссылкой на сайт мэрии турецкой столицы.
Туна был избран большинством голосов депутатов городского собрания Анкары. Ранее он занимал должность главы муниципалитета Синджан в Анкаре.
Отметим, что бывший мэр Анкары, также представитель ПСР Мелих Гёкчек заявил, что уходит в отставку по просьбе президента Р. Эрдогана. Гёкчек, был избран мэром Анкары в 1994 году и четыре раза переизбирался на эту должность.
Напомним, бывший футболист грузинского и киевского "Динамо", кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси.