Главную новогоднюю елку украсят 3,6 км гирлянд

В сообщении также указано, что елка ежедневно светиться разными цветами, а в новогоднюю ночь заиграет всеми красками одновременно.

Заметим, что зажечь елку на Софийской площади традиционно планируют в День Святого Николая, 19 декабря.

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В рамках масштабного культурно-художественного проекта "НеоГод на Софии", который пройдет в Киеве с 19 декабря 2017 года до 14 января 2018 года, в этом году пройдет фестиваль иллюминации с особыми арт-объектами, уже первые "новогодние звери" появились в парке возле Владимирского проезда. Для детей будет работать большая цепная карусель на Михайловской площади, высотой 40 метров. Изменится расположения фуд-кортов - они будут размещены импровизированными кварталами, и в каждом квартале можно попробовать свои особые блюда.

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Всего состоится 12 концертов, и в этом году запланировано больше выступлений эстрадно-симфонических оркестров. Также ожидаются концерты с хедлайнерами современной украинской сцены, в выходные и праздничные дни будут выступать звезды украинской эстрады. Традиционно на Владимирском проезде будет работать радиостанция "Folk FM", куда будут приходить украинские артисты и будут анонсировать свои песни и поздравлять с праздниками.