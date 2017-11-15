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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 9696 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 25616 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 37887 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44247 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42061 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100823 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 90358 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98610 просмотра

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Главную новогоднюю елку украсят 3,6 км гирлянд

Главную новогоднюю елку украсят 3,6 км гирлянд

Киев  •  УНН

 • 22043 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главную новогоднюю елку столицы украсят 3,6 км неоновых гирлянд, а за елкой будет создана особая инсталляция - амфитеатр под сказочным "звездным небом" из 33 км гирлянд. Об этом сообщили организаторы праздника - предприятие объединения граждан "Инициативы столичные", передает УНН.

В сообщении также указано, что елка ежедневно светиться разными цветами, а в новогоднюю ночь заиграет всеми красками одновременно.

Заметим, что зажечь елку на Софийской площади традиционно планируют в День Святого Николая, 19 декабря.

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В рамках масштабного культурно-художественного проекта "НеоГод на Софии", который пройдет в Киеве с 19 декабря 2017 года до 14 января 2018 года, в этом году пройдет фестиваль иллюминации с особыми арт-объектами, уже первые "новогодние звери" появились в парке возле Владимирского проезда. Для детей будет работать большая цепная карусель на Михайловской площади, высотой 40 метров. Изменится расположения фуд-кортов - они будут размещены импровизированными кварталами, и в каждом квартале можно попробовать свои особые блюда.

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Всего состоится 12 концертов, и в этом году запланировано больше выступлений эстрадно-симфонических оркестров. Также ожидаются концерты с хедлайнерами современной украинской сцены, в выходные и праздничные дни будут выступать звезды украинской эстрады. Традиционно на Владимирском проезде будет работать радиостанция "Folk FM", куда будут приходить украинские артисты и будут анонсировать свои песни и поздравлять с праздниками.

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