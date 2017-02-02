Цього року в Києві утилізували 10 тис. новорічних ялин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Цього року комунальне об᾽єднання “Київзеленбуд” утилізувало 10 тисяч новорічних ялин, пункти їхнього прийому діяли до 1 лютого при кожній виробничій базі комунальних підприємств із утримання зелених насаджень. Про це УНН повідомили в прес-службі КО “Київзеленбуд”.
Усі ялини, що привозили й приносили до пунктів, були направлені до деревоподрібнювача та перетворені на тріску. Надалі таку тріску додають до лунок вічнозелених, де вона слугує як органічне добриво та зберігає вологу насадженню.
“Ми впроваджуємо принципи зеленої економіки. Створення системи безвідходного виробництва стоїть на порядку денному в діяльності підприємства”, — підкреслив генеральний директор КО “Київзеленбуд” Михайло Наконечний.
Як зазначається, вперше пункти прийому новорічних ялинок створили в 2016 році. Варто зазначити, що минулого року було утилізовано 3 500 ялин, тріску з яких використали для 700 лунок.
Як повідомляв УНН, зі стовбура демонтованої головної ялинки країни зроблять сувеніри і продадуть на благодійному аукціоні.