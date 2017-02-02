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В этом году в Киеве утилизировали 10 тыс. новогодних елок

Киев • УНН

 • 8925 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В этом году коммунальное объединение "Киевзеленстрой" утилизировало 10 тыс. новогодних елок, пункты их приема действовали до 1 февраля при каждой производственной базе коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе КО "Киевзеленстрой".

В этом году в Киеве утилизировали 10 тыс. новогодних елок

Все ели, которые привозили и приносили в пункты, были с помощью дереводробилки превращены в щепу. В дальнейшем такую ​​щепу добавляют в лунки вечнозеленых, где она служит как органическое удобрение и сохраняет влагу насаждению.

"Мы внедряем принципы зеленой экономики. Создание системы безотходного производства стоит на повестке дня в деятельности предприятия", - подчеркнул генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Михаил Наконечный.

Как отмечается, впервые пункты приема новогодних елок создали в 2016 году. Стоит отметить, что в прошлом году было утилизировано 3500 елей, треску из которых использовали для 700 лунок.

Как сообщал УНН, из ствола демонтированной главной елки страны сделают сувениры и продадут на благотворительном аукционе.

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