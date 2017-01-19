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Стовбур головної ялинки країни розпиляють на сувеніри

Стовбур головної ялинки країни розпиляють на сувеніри

Київ • УНН

 • 11088 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Зі стовбура демонтованої головної ялинки країни зроблять сувеніри і продадуть на благодійному аукціоні. Про це у коментарі УНН розказала представниця Folk Ukraine Тетяна Ніколаєнко.

За її словами, зі стовбура ялинки традиційно зроблять сувеніри, які потім продадуть на благодійному аукціоні, а виручені кошти віддадуть на розвиток лісництва Івано-Франківської області.

“Цього року стовбур розпилюватимуть не на кільця, а на квадрати. Потім їх розписуватимуть майстри”, — підкреслила вона.

За словами Т.Ніколаєнко, гілки ялинки віддадуть на харчі тваринам в зоопарк.

Щодо іграшок, то є два шляхи: або вони залишаться у фонді Folk Ukraine, або їх також виставлять на благодійному аукціоні.

Нагадаємо, головну ялинку країни на Софійській площі у Києві сьогодні демонтували.

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