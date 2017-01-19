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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ствол главной елки страны распиливают на сувениры

Ствол главной елки страны распиливают на сувениры

Киев • УНН

 • 11088 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Из ствола демонтированной главной елки страны сделают сувениры и продадут на благотворительном аукционе. Об этом в комментарии УНН рассказала представительница Folk Ukraine Татьяна Николаенко.

По ее словам, из ствола елки традиционно сделают сувениры, которые затем продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства отдадут на развитие лесничества Ивано-Франковской области.

"В этом году ствол будут распиливать не в кольца, а на квадраты. Затем их будут расписывать мастера", - подчеркнула она.

По словам Т.Николаенко, ветви елки отдадут на продукты животным в зоопарк.

Относительно игрушек, то есть два пути: либо они останутся в фонде Folk Ukraine, или их также выставят на благотворительном аукционе.

Напомним, главную елку страны на Софийской площади в Киеве сегодня демонтировали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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