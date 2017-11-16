“Льодовиковий період”: у Києві влаштують фестиваль снігових скульптур
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Із 15 грудня до 30 січня у Києві на Співочому полі триватиме масштабний новорічний фестиваль “Льодовиковий період”. Про це повідомили в КО "Київзеленбуд", передає УНН.
Програмою передбачено виставку квіткових композицій із льоду та експозицію снігових фігур. У прес-службі також відзначили, що будуть влаштовані снігові гірки — планується облаштувати 3 спуски для дорослих, 70 метрів, і 3 — для дітей, довжиною 30 метрів кожна.
Окрім того, діятиму контактний зоопарк: на відвідувачів чекатимуть цуценята порід самоїд, хаскі, лайка та маламут.
Фестиваль працюватиме з 9:00 до 21:00.
Місце проведення: вул. Лаврська, 33, Співоче поле.
Нагадаємо, головну ялинку країни засвітять на Софійській площі у День Святого Миколая, 19 грудня.