“Льодовиковий період”: у Києві влаштують фестиваль снігових скульптур

Програмою передбачено виставку квіткових композицій із льоду та експозицію снігових фігур. У прес-службі також відзначили, що будуть влаштовані снігові гірки — планується облаштувати 3 спуски для дорослих, 70 метрів, і 3 — для дітей, довжиною 30 метрів кожна.

Окрім того, діятиму контактний зоопарк: на відвідувачів чекатимуть цуценята порід самоїд, хаскі, лайка та маламут.

Фестиваль працюватиме з 9:00 до 21:00.

Місце проведення: вул. Лаврська, 33, Співоче поле.

Нагадаємо, головну ялинку країни засвітять на Софійській площі у День Святого Миколая, 19 грудня.