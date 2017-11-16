"Ледниковый период": в Киеве устроят фестиваль снежных скульптур

Программой предусмотрена выставка цветочных композиций изо льда и экспозиция снежных фигур. В пресс-службе также отметили, что будут устроены снежные горки - планируется обустроить 3 спуска для взрослых, 70 метров, и 3 - для детей, длиной 30 метров каждая.

Кроме того, будет действовать контактный зоопарк: посетителей ждут щенки пород самоед, хаски, лайка и маламут.

Фестиваль будет работать с 9:00 до 21:00.

Место проведения: ул. Лаврская, 33, Певческое поле.

Напомним, главную елку страны зажгут на Софийской площади в День Святого Николая, 19 декабря.