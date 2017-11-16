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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14589 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 31291 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42387 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48372 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44492 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91261 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99164 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126127 просмотра

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"Ледниковый период": в Киеве устроят фестиваль снежных скульптур

"Ледниковый период": в Киеве устроят фестиваль снежных скульптур

Киев  •  УНН

 • 23514 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. С 15 декабря по 30 января в Киеве на Певческом поле пройдет масштабный новогодний фестиваль "Ледниковый период". Об этом сообщили в КО "Киевзеленстрой", передает УНН.

Программой предусмотрена выставка цветочных композиций изо льда и экспозиция снежных фигур. В пресс-службе также отметили, что будут устроены снежные горки - планируется обустроить 3 спуска для взрослых, 70 метров, и 3 - для детей, длиной 30 метров каждая.

Кроме того, будет действовать контактный зоопарк: посетителей ждут щенки пород самоед, хаски, лайка и маламут.

Фестиваль будет работать с 9:00 до 21:00.

Место проведения: ул. Лаврская, 33, Певческое поле.

Напомним, главную елку страны зажгут на Софийской площади в День Святого Николая, 19 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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