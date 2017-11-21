На головній ялинці країни з'являться звірі Марії Примаченко

“Цього року в концепції оформлення новорічного містечка будуть використані персонажі картин “Звір гуляє” та “Бичок-третячок”, — йдеться в повідомленні.

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“Тематика картин Марії Примаченко переходить в моду, індустрію розваг, веб-дизайн, виходить за рамки лише галерей та в буквальному сенсі виходить на вулиці, стає ближчим до людей, стає частиною реального повсякденного життя,” — відзначив генпродюсер компанії Art Nation Едуард Ахрамович.

“Звірі Марії Примаченко дуже органічно вписуються в цю концепцію, адже вона була справжнім новатором не тільки в тому, що зображувала тварин, яких не існує, але й в тому, як вона працювала з кольором. Тепер вони по-іншому втіляться за допомогою світла та сяятимуть у сквері Володимирського проїзду на Фестивалі ілюмінацій з 16 грудня”, — розповів засновник Folk Ukraine Ігор Добруцький.

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Крім того, в рамках меморандуму заплановані й інші культурно-мистецькі проекти пов’язані з творчістю видатної української художниці. “Новий рік на Софії 2019” передбачає оформлення новорічного містечка за мотивами робіт Марії Примаченко.

Нагадаємо, у столиці розпочали ремонт і монтаж святкової новорічної ілюмінації.