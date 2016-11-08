Виставку всесвітньо відомої української художниці презентуватимуть у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Музеї українського живопису презентуватимуть виставку української художниці Марії Примаченко. Про це повідомили в управлінні культури, національностей та релігій Дніпропетровської ОДА, передає УНН-Центр.
На виставці експонуватимуть картини з київського Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Він зберігає унікальну колекцію творчого доробку Марії Примаченко. Для виставки у Дніпрі відібрали 100 робіт.
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Експозицію можна буде переглянути з 11 листопада.
Довідка УНН: Марія Примаченко народилася в 1909 році в селі Болотня під Києвом. З дитинства боролася з важкою хворобою — поліомієлітом. Не маючи ніякої спеціальної освіти, Марія Примаченко стала одним із найгеніальніших митців XX століття. Її називали зіркою “наївного мистецтва” або “народного примітиву”. Виставки художниці з успіхом проходили у Варшаві, Празі, Парижі, Софії, Монреалі.