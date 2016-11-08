Выставку всемирно известной украинской художницы представят в Днепре

На выставке будут экспонироваться картины из киевского Национального музея украинского народного декоративного искусства. Он сохраняет уникальную коллекцию творчества Марии Примаченко. Для выставки в Днепре отобрали 100 работ.

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Экспозицию можно будет посмотреть с 11 ноября.

Справка: Мария Примаченко родилась в 1909 году в селе Болотня под Киевом. С детства боролась с тяжелой болезнью - полиомиелитом. Не имея никакого специального образования, Мария Примаченко стала одним из самых гениальных художников XX века. Ее называли звездой "наивного искусства" или "народного примитива". Выставки художницы с успехом проходили в Варшаве, Праге, Париже, Софии, Монреале.