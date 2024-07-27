На фронте за прошедшие сутки состоялось 122 боевых столкновения. Больше всего атак произошло на Покровском направлении, где наши защитники остановили 37 штурмовых действий. Там российские войска сконцентрировали свои атаки вблизи Новоалександровки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08:00 27 июля, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, в частности, сбросил 117 КАБов. Кроме этого, совершил 4636 обстрелов, из них 71 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК «Бук».

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило семь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Невского, Новосергиевки, Нооегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселое, Волчье и Яснобродовка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки - рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 14 атак у Красногоровки, Константиновки, Нетайлово, Карловки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Старомлиновки, Водяного, и Константиновки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки - всего провели семь штурмов.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг нанес авиаудар по району Тягинки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф.

«Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу», - указали в Генштабе.

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