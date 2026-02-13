$43.030.06
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 12854 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 22373 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 19773 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 24868 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 23522 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 22644 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 24045 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28891 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74618 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50141 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
публикации
На фронте за сутки произошло 132 боевых столкновения: детали Генштаба

Киев • УНН

 • 8 просмотра

12 февраля на фронте зафиксировано 132 боевых столкновения, враг применил 22 ракеты, 70 авиаударов и 5418 дронов-камикадзе. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении с 34 атаками.

На фронте за сутки произошло 132 боевых столкновения: детали Генштаба

За сутки 12 февраля на фронте произошло 132 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес один ракетный удар, применив 22 ракеты, 70 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу.

Кроме того, применил 5418 дронов-камикадзе и совершил 2476 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, враг совершил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, дважды - с применением РСЗО. Также россияне нанесли один авиаудар, использовав 3 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка, Колодязное, Графское, Прилипка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг атаковал в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины остановили три атаки оккупантов, в районах Ставков, Среднего и в сторону Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

Зеленский заявил, что завершение войны к лету зависит от США11.02.26, 20:54 • 5584 просмотра

На Константиновском направлении оккупанты 12 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 34 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Покровск, Молодецкое, Новопавловка, Белицкое, Новоподгородное, Дачное, Ивановка и Удачное.

По предварительным подсчетам, сегодня (12 февраля - ред.) на этом направлении ликвидировано 36 оккупантов и 17 ранено; уничтожено и повреждено 4 единицы автомобильной техники; уничтожено или подавлено 98 БпЛА различных типов. Повреждены две артсистемы. Поражено 15 укрытий оккупантов

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении наступательных действий врага не фиксировалось, однако оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов: Гавриловка, Новоукраинка, Малиновка, Великомихайловка, Старомлиновка, Шевченковское.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Зализничного, Зеленого, Рыбного. Также враг наносил авиаудары вблизи Гуляйпольского, Чаривного, Копаней, Голубкового, Даниловки, Зеленой Долины, Каменки, Воздвиженки, Барвиновки, Верхней Терсы.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не фиксировалось.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 11 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 770 солдат и 1442 БпЛА.

россияне готовятся к продолжению войны против Украины минимум до осени - ЦПД12.02.26, 09:19 • 2414 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Украина