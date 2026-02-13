На фронте за сутки произошло 132 боевых столкновения: детали Генштаба
12 февраля на фронте зафиксировано 132 боевых столкновения, враг применил 22 ракеты, 70 авиаударов и 5418 дронов-камикадзе. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении с 34 атаками.
За сутки 12 февраля на фронте произошло 132 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
Отмечается, что противник нанес один ракетный удар, применив 22 ракеты, 70 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу.
Кроме того, применил 5418 дронов-камикадзе и совершил 2476 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
Ситуация по направлениям
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, враг совершил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, дважды - с применением РСЗО. Также россияне нанесли один авиаудар, использовав 3 КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка, Колодязное, Графское, Прилипка и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении враг атаковал в районе Песчаного.
На Лиманском направлении украинские воины остановили три атаки оккупантов, в районах Ставков, Среднего и в сторону Лимана.
На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.
На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты 12 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.
На Покровском направлении враг совершил 34 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Покровск, Молодецкое, Новопавловка, Белицкое, Новоподгородное, Дачное, Ивановка и Удачное.
По предварительным подсчетам, сегодня (12 февраля - ред.) на этом направлении ликвидировано 36 оккупантов и 17 ранено; уничтожено и повреждено 4 единицы автомобильной техники; уничтожено или подавлено 98 БпЛА различных типов. Повреждены две артсистемы. Поражено 15 укрытий оккупантов
На Александровском направлении наступательных действий врага не фиксировалось, однако оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов: Гавриловка, Новоукраинка, Малиновка, Великомихайловка, Старомлиновка, Шевченковское.
На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Зализничного, Зеленого, Рыбного. Также враг наносил авиаудары вблизи Гуляйпольского, Чаривного, Копаней, Голубкового, Даниловки, Зеленой Долины, Каменки, Воздвиженки, Барвиновки, Верхней Терсы.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не фиксировалось.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано", - добавили в Генштабе.
За сутки 11 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 770 солдат и 1442 БпЛА.
