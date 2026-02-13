На фронті за добу відбулося 132 бойових зіткнення: деталі Генштабу

За добу 12 лютого на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, 70 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 5418 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, двічі - із застосуванням РСЗВ. Також росіяни завдали одного авіаудару, використавши 3 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог атакував у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили три атаки окупантів, у районах Ставків, Середнього та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти 12 разів штурмували позиції наших оборонців у бік Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне, Іванівка та Удачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні (12 лютого - ред.) на цьому напрямку ліквідовано 36 окупантів та 17 поранено; знищено та пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки; знищено або подавлено 98 БпЛА різних типів. Пошкоджено дві артсистеми. Уражено 15 укриттів окупантів - розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалось, проте окупанти завдали авіаударів у районах населених пунктів: Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Чарівного, Копаней, Голубкового, Данилівки, Зеленої Долини, Кам’янки, Воздвижівки, Барвінівки, Верхньої Терси.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не фіксувалося.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано", - додали у Генштабі.

За добу 11 лютого російські війська втратили на війні з Україною 770 солдатів та 1442 БпЛА.

