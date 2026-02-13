$43.030.06
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 12868 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 22405 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 19800 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 24895 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 23545 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 22650 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 24047 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28892 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74618 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50141 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Публікації
На фронті за добу відбулося 132 бойових зіткнення: деталі Генштабу

Київ • УНН

 • 14 перегляди

12 лютого на фронті зафіксовано 132 бойових зіткнення, ворог застосував 22 ракети, 70 авіаударів та 5418 дронів-камікадзе. Найбільша активність спостерігалася на Покровському напрямку з 34 атаками.

На фронті за добу відбулося 132 бойових зіткнення: деталі Генштабу

За добу 12 лютого на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, 70 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 5418 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, двічі - із застосуванням РСЗВ. Також росіяни завдали одного авіаудару, використавши 3 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог атакував у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили три атаки окупантів, у районах Ставків, Середнього та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

Зеленський заявив, що завершення війни до літа залежить від США11.02.26, 20:54 • 5584 перегляди

На Костянтинівському напрямку окупанти 12 разів штурмували позиції наших оборонців у бік Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне, Іванівка та Удачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні (12 лютого - ред.) на цьому напрямку ліквідовано 36 окупантів та 17 поранено; знищено та пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки; знищено або подавлено 98 БпЛА різних типів. Пошкоджено дві артсистеми. Уражено 15 укриттів окупантів

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалось, проте окупанти завдали авіаударів у районах населених пунктів: Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Чарівного, Копаней, Голубкового, Данилівки, Зеленої Долини, Кам’янки, Воздвижівки, Барвінівки, Верхньої Терси.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не фіксувалося.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 11 лютого російські війська втратили на війні з Україною 770 солдатів та 1442 БпЛА.

росіяни готуються до продовження війни проти України мінімум до осені - ЦПД12.02.26, 09:19 • 2414 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна