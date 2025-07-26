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На фронте за сутки произошло 122 боевых столкновения: детали от Генштаба ВСУ

Киев • УНН

 • 314 просмотра

С начала суток 26 июля на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения, враг нанес 1 ракетный и 52 авиационных удара, применив 27 ракет и сбросив 93 управляемые авиабомбы. россияне задействовали 1329 дронов-камикадзе и совершили 3550 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

На фронте за сутки произошло 122 боевых столкновения: детали от Генштаба ВСУ

С начала суток 26 июля на фронте произошло 122 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что захватчики нанесли один ракетный и 52 авиационных удара, применив 27 ракет и сбросив 93 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1 329 дронов-камикадзе и совершили 3 550 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские подразделения отбили девять атак оккупантов. Враг нанес восемь авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб, и совершил 270 артиллерийских обстрелов, три из которых – из реактивных систем залпового огня.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Старицы и в районе Волчанска.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Радьковки, Купянска и Загрызового.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.

На Северском направлении враг дважды пытался прорваться в районе Григорьевки.

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На Краматорском направлении противник один раз безуспешно атаковал позиции Сил обороны.

На Торецком направлении россияне один раз атаковали позиции Сил обороны в районе Торецка.

С начала суток на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоекономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверово, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. В пяти локациях бои продолжаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении уничтожено 182 оккупанта, из которых 123 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили боевую бронированную машину, два автомобиля, одну багги, шесть мотоциклов, две пушки, 12 беспилотных летательных аппаратов, два терминала спутниковой связи, антенну управления БПЛА, один склад боеприпасов. Также значительно повреждены один автомобиль, четыре мотоцикла, четыре артиллерийские системы и семь укрытий для личного состава

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили десять вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Малеевка, Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удар по Белогорью.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении противник совершил восемь безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил. Авиаудару подверглась Одрадокаменка.

Напомним

В течение суток 25 июля на фронте российская оккупационная армия потеряла еще более 1000 своих военных, а также сотни единиц техники и вооружения.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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