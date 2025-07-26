На фронті за добу відбулося 122 бойові зіткнення: деталі від Генштабу ЗСУ

$41.770.00
49.100.00
ukenru
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
17:25 • 6076 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 16743 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 33643 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 64249 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 168734 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 74123 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 69245 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 111868 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 42438 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 55919 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0.9м/с
72%
748мм
Популярнi новини
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 13882 перегляди
"Ейфорія" на Волл-стріт викликала занепокоєння щодо "бульбашок" - FT26 липня, 11:56 • 4036 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 12762 перегляди
Евакуація з поля бою стала значно складнішою: військовий медик розповів, які поранення найчастіше отримують українські бійці26 липня, 12:30 • 8144 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 10991 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 168733 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 111868 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 159789 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 133297 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 152988 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Прокудін Олександр Сергійович
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 11020 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 12803 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 13917 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 15571 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 258814 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Вашингтон пост
Су-27
Financial Times
Facebook

На фронті за добу відбулося 122 бойові зіткнення: деталі від Генштабу ЗСУ

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Від початку доби 26 липня на фронті зафіксовано 122 бойові зіткнення, ворог завдав 1 ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши 27 ракет та скинувши 93 керовані авіабомби. росіяни залучили 1329 дронів-камікадзе та здійснили 3550 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

На фронті за добу відбулося 122 бойові зіткнення: деталі від Генштабу ЗСУ

Від початку доби 26 липня на фронті відбулося 122 бойові зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши 27 ракет та скинувши 93 керовані авіабомби.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 329 дронів-камікадзе та здійснили 3 550 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські підрозділи відбили дев’ять атак окупантів. Ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, та здійснив 270 артилерійських обстрілів, три з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Від початку доби на Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки.

Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу23.07.25, 06:12 • 105489 переглядiв

На Краматорському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.

На Торецькому напрямку росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в районі Торецька.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. У п’яти локаціях бої тривають.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 182 окупанти, з яких 123 – безповоротно. Наші захисники знищили бойову броньовану машину, два автомобілі, одну багі, шість мотоциклів, дві гармати, 12 безпілотних літальних апаратів, два термінали супутникового зв’язку, антену керування БпЛА, один склад боєприпасів. Також значно пошкоджено один автомобіль, чотири мотоцикли, чотири артилерійські системи та сім укриттів для особового складу

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили десять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Маліївка, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив вісім безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив. Авіаудару зазнала Одрадокам’янка.

Нагадаємо

Упродовж доби 25 липня на фронті російська окупаційна армія втратила ще понад 1000 своїх військових, а також сотні одиниць техніки й озброєння.

"Треба натиснути": економічні втрати росії через війну в Україні будуть іще відчутнішими - Зеленський26.07.25, 21:39 • 1218 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Реактивна система залпового вогню
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9