"Треба натиснути": економічні втрати росії через війну в Україні будуть іще відчутнішими - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що економічні втрати росії від війни є відчутними і будуть ще більшими. Він заслухав доповідь розвідки про ефективність санкцій та доручив активізувати роботу з партнерами.

Економічні втрати росії через війну в Україні "дійсно відчутні" і "будуть іще більш відчутні". Про це у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН. Деталі Він розповів, що у суботу заслухав доповідь Служби зовнішньої розвідки про ефективність санкцій проти росії, та повʼязаних з рф осіб. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього - зазначив глава держави. Він також повідомив про розмову з ГУР та "щоденний режим роботи в нашої дипломатії". "Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами, – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні", - резюмував Зеленський. Нагадаємо Днями начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що росія планує витратити близько 1,1 трильйона доларів США на переозброєння до 2036 року, що є наймасштабнішою програмою з часів розпаду СРСР. Економіка росії в гіршому стані, ніж звітує москва - Reuters