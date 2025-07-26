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Financial Times
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"Треба натиснути": економічні втрати росії через війну в Україні будуть іще відчутнішими - Зеленський

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що економічні втрати росії від війни є відчутними і будуть ще більшими. Він заслухав доповідь розвідки про ефективність санкцій та доручив активізувати роботу з партнерами.

"Треба натиснути": економічні втрати росії через війну в Україні будуть іще відчутнішими - Зеленський

Економічні втрати росії через війну в Україні "дійсно відчутні" і "будуть іще більш відчутні". Про це у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Він розповів, що у суботу заслухав доповідь Служби зовнішньої розвідки про ефективність санкцій проти росії, та повʼязаних з рф осіб.

Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього

- зазначив глава держави.

Він також повідомив про розмову з ГУР та "щоденний режим роботи в нашої дипломатії".

"Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами, – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Днями начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що росія планує витратити близько 1,1 трильйона доларів США на переозброєння до 2036 року, що є наймасштабнішою програмою з часів розпаду СРСР.

Економіка росії в гіршому стані, ніж звітує москва - Reuters14.05.25, 05:36 • 78977 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Володимир Зеленський
Україна
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