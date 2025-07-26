"Надо надавить": экономические потери России из-за войны в Украине будут еще ощутимее - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономические потери России от войны ощутимы и будут еще больше. Он заслушал доклад разведки об эффективности санкций и поручил активизировать работу с партнерами.
Экономические потери России из-за войны в Украине "действительно ощутимы" и "будут еще более ощутимы". Об этом в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
Он рассказал, что в субботу заслушал доклад Службы внешней разведки об эффективности санкций против России и связанных с РФ лиц.
Сейчас именно такой момент, когда нужно надавить на Россию – надавить так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого
Он также сообщил о разговоре с ГУР и "ежедневном режиме работы нашей дипломатии".
"Поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны активнее привлекать внешнее финансирование на дроны. Поручил также чиновникам и министру обороны Украины активнее проверять все договоренности, которые есть с партнерами, – то, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью. Ожидаю соответствующие доклады на неделе", - резюмировал Зеленский.
Напомним
На днях начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил, что Россия планирует потратить около 1,1 триллиона долларов США на перевооружение до 2036 года, что является самой масштабной программой со времен распада СССР.
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