Ще плюс 1080 окупантів, 7 танків і 35 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії. За добу знищено 1080 окупантів, 7 танків та 35 артсистем.
Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще понад 1000 своїх військових, а також сотні одиниць техніки й озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.25 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 1 048 330 (+1080) осіб,
• танків – 11 056 (+7) од,
• бойових броньованих машин – 23 059 (+7) од,
• артилерійських систем – 30 812 (+35) од,
• РСЗВ – 1448 (+2) од,
• засоби ППО – 1201 (+0) од,
• літаків – 421 (+0) од,
• гелікоптерів – 340 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 959 (+125) од,
• крилаті ракети – 3535 (+0) од,
• кораблі / катери – 28 (+0) од,
• підводні човни – 1 (+0) од,
• автомобільна техніка та автоцистерни – 56 371 (+158) од,
• спеціальна техніка – 3935 (+0) од.
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