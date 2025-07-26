Ще плюс 1080 окупантів, 7 танків і 35 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще понад 1000 своїх військових, а також сотні одиниць техніки й озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.25 орієнтовно склали:

• особового складу – близько 1 048 330 (+1080) осіб,

• танків – 11 056 (+7) од,

• бойових броньованих машин – 23 059 (+7) од,

• артилерійських систем – 30 812 (+35) од,

• РСЗВ – 1448 (+2) од,

• засоби ППО – 1201 (+0) од,

• літаків – 421 (+0) од,

• гелікоптерів – 340 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 959 (+125) од,

• крилаті ракети – 3535 (+0) од,

• кораблі / катери – 28 (+0) од,

• підводні човни – 1 (+0) од,

• автомобільна техніка та автоцистерни – 56 371 (+158) од,

• спеціальна техніка – 3935 (+0) од.

На фронті відбулося 153 бойові зіткнення: росіяни 39 разів атакували на Покровському напрямку