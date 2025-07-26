Еще плюс 1080 оккупантов, 7 танков и 35 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

$41.770.01
49.100.12
ukenru
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 18:39 • 13989 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 129457 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 54028 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 54235 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 91090 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 39731 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 53569 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Эксклюзив
25 июля, 09:34 • 50694 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
25 июля, 09:03 • 91656 просмотра
Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук
25 июля, 08:28 • 49605 просмотра
Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.2м/с
75%
749мм
Популярные новости
В Индии разоблачили мужчину, создавшего фейковые посольства несуществующих стран25 июля, 18:52 • 4364 просмотра
Кабмин выделяет более 270 млн гривен на доплаты учителям25 июля, 19:36 • 5620 просмотра
Украина и рф достигли принципиального согласия об организации встречи Зеленского с путиным - Фидан25 июля, 20:16 • 7212 просмотра
В Румынии прокомментировали возможную передачу Украине дополнительного Patriot25 июля, 21:26 • 5148 просмотра
Отмена решений о переименовании улиц в честь защитников Украины недопустима - УИНП25 июля, 21:40 • 4910 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 129451 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 91087 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 147190 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 122093 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 141617 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Харьков
Германия
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 252770 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 366511 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 445469 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 445625 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 430976 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Facebook
Старлинк

Еще плюс 1080 оккупантов, 7 танков и 35 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии. За сутки уничтожено 1080 оккупантов, 7 танков и 35 артсистем.

Еще плюс 1080 оккупантов, 7 танков и 35 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла еще более 1000 своих военнослужащих, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.25 ориентировочно составили:

• личного состава – около 1 048 330 (+1080) человек,

• танков – 11 056 (+7) ед,

• боевых бронированных машин – 23 059 (+7) ед,

• артиллерийских систем – 30 812 (+35) ед,

• РСЗО – 1448 (+2) ед,

• средства ПВО – 1201 (+0) ед,

• самолетов – 421 (+0) ед,

• вертолетов – 340 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 959 (+125) ед,

• крылатые ракеты – 3535 (+0) ед,

• корабли / катера – 28 (+0) ед,

• подводные лодки – 1 (+0) ед,

• автомобильная техника и автоцистерны – 56 371 (+158) ед,

• специальная техника – 3935 (+0) ед.

На фронте произошло 153 боевых столкновения: россияне 39 раз атаковали на Покровском направлении25.07.25, 22:48 • 2054 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9