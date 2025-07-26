Еще плюс 1080 оккупантов, 7 танков и 35 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии. За сутки уничтожено 1080 оккупантов, 7 танков и 35 артсистем.
За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла еще более 1000 своих военнослужащих, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.25 ориентировочно составили:
• личного состава – около 1 048 330 (+1080) человек,
• танков – 11 056 (+7) ед,
• боевых бронированных машин – 23 059 (+7) ед,
• артиллерийских систем – 30 812 (+35) ед,
• РСЗО – 1448 (+2) ед,
• средства ПВО – 1201 (+0) ед,
• самолетов – 421 (+0) ед,
• вертолетов – 340 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 959 (+125) ед,
• крылатые ракеты – 3535 (+0) ед,
• корабли / катера – 28 (+0) ед,
• подводные лодки – 1 (+0) ед,
• автомобильная техника и автоцистерны – 56 371 (+158) ед,
• специальная техника – 3935 (+0) ед.
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