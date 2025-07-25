На фронте произошло 153 боевых столкновения: россияне 39 раз атаковали на Покровском направлении
Киев • УНН
С начала суток на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения, враг нанес 1 ракетный и 37 авиационных ударов, применив 1383 дрона-камикадзе. На Покровском направлении Силы обороны обезвредили 168 оккупантов и уничтожили значительное количество вражеской техники.
С начала этих суток на фронте произошло 153 боевых столкновения. На Покровском направлении россияне 39 раз пытались прорвать украинскую оборону. Враг также активно действовал на Лиманском и Северском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 45 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1 383 дрона-камикадзе и совершили 4 524 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские подразделения отбили три атаки оккупантов.
С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани.
На Купянском направлении вражеские подразделения совершили одно штурмовое действие, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодези и Диброва.
Сейчас украинские защитники отбивают пять атак противника.
На Северском направлении враг 27 раз пытался прорваться в районах Григоровки, Верхнекаменского и Выемки.
Девять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны.
Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дылеевки, Торецка и Русиного Яра, сейчас продолжаются два боевых столкновения.
С начала суток на Покровском направлении россияне 39 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка. В четырех локациях бои продолжаются.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 168 оккупантов, из которых 113 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили танк, боевую машину пехоты, автомобиль, восемь мотоциклов, девять беспилотных летательных аппаратов и пункт управления БПЛА. Также значительно повреждены три автомобиля, три мотоцикла, четыре артиллерийские системы и четыре укрытия для личного состава
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское и Темировка, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в районе Каменского.
На Приднепровском направлении противник совершил семь безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
Потери врага: за сутки российские войска недосчитались почти тысячи солдат и двух крылатых ракет25.07.25, 07:36 • 4636 просмотров