На фронте за сутки произошло 116 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 116 боевых столкновений на разных участках фронта. Украинские войска обороняют позиции, сосредотачивают основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции и сосредотачивают основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. Украинские воины удерживают позиции и уничтожают наступательный потенциал российских оккупантов - говорится в сообщении Генштаба.

По уточненной информации, в целом российский агрессор вчера нанес по позициям наших войск и населенных пунктах пять ракетных ударов с применением пяти ракет, 58 авиаударов (в том числе с применением 94 Кабов), более трех тысяч обстрелов, в том числе 127 – с применением реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили около 1160 человек. Также враг потерял 10 танков, 22 боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, одну РСЗО, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 53 автомобиля и 11 единиц специальной техники.

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