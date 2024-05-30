россияне после паузы пробовали штурмовать остров Нестрига - Плетенчук

За вчерашний день на Левобережье Херсонщины россияне совершили 7 попыток штурмов, из них один штурм был на остров Нестрига и еще шесть - на Крынки. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

К сожалению можем констатировать имеющееся обострение на линии боевого столкновения. Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить такую эскалацию. Связано, конечно, в первую очередь это с тем, что идет подготовка к саммиту мира и это для россиян традиционный способ инструментария их в геополитике - рассказал Плетенчук.

По его словам, всего вчера было 19 вражеских попыток штурмов.

Это довольно много. Из них 12 на Ореховском направлении. На левобережье у нас было 7 попыток штурмов, из них даже один был на остров Нестрига и шесть на Крынки. Ситуация довольно сложная. Враг максимально использует имеющиеся у него по состоянию на сейчас подразделения - сказал Плетенчук.

Дополнение

26 мая Плетенчук сообщал, что на юге ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой.

28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.

Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук