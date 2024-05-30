росіяни після паузи пробували штурмувати острів Нестрига – Плетенчук
Київ • УНН
Вчора росіяни зробили 7 спроб штурму на Лівому березі Херсонської області, в тому числі одну на острові Нестрига і шість на Кринках.
За вчорашній день на Лівобережжі Херсонщини росіяни здійснили 7 спроб штурмів, з них один штурм був на острів Нестрига й ще шість - на Кринки. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На жаль можемо констатувати наявне загострення на лінії бойового зіткнення. Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити таку ескалацію. Пов’язано, звісно, в першу чергу це з тим, що йде підготовка до Саміту миру і це для росіян традиційний спосіб інструментарію їхнього в геополітиці
За його словами, усього вчора було 19 ворожих спроб штурмів.
Це доволі багато. З них 12 на Оріхівському напрямку. На Лівобережжі в нас було 7 спроб штурмів, з них навіть один був на острів Нестрига й шість на Кринки. Ситуація доволі складна. Ворог максимально використовує наявні в нього станом на зараз підрозділи
Доповнення
26 травня Плетенчук повідомляв, що на півдні ситуація залишається стабільно напруженою, проте контрольованою.
28 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.
Повернення контролю над островом Нестрига підвищить якість контрдиверсійних заходів - Плетенчук29.04.24, 13:56 • 21357 переглядiв