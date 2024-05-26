На півдні ситуація залишається стабільно напруженою – Плетенчук
Київ • УНН
Ситуація на півдні залишається напруженою, але контрольованою, противник стабільно зазнає втрат через невдалі атаки на Кринському та Оріхівському напрямках.
На півдні ситуація залишається стабільно напруженою, проте контрольованою.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На півдні ситуація залишається стабільно напруженою, проте контрольованою. Ворог стабільно виконує план по своїм втратам. Так само вони стабільно виконують план щодо співвідношення загиблих до поранених
За його словами, росіяни 25 травня здійснили 11 штурмів на Кринки.
Минулої доби було 11 штурмів на Кринки й чотири на Оріхівському напрямку – це Роботине та Старомайорське, але так само безуспішно ворог "відкотився" зазнавши втрат
Доповнення
Генштаб сьогодні повідомляв, що на Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки.