На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук
Киев • УНН
Ситуация на юге остается напряженной, но контролируемой, противник стабильно несет потери из-за неудачных атак на Крынском и Ореховском направлениях.
На юге ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой.
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На юге ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой. Враг стабильно выполняет план по своим потерям. Так же они стабильно выполняют план по соотношению погибших к раненым
По его словам, россияне 25 мая совершили 11 штурмов на Крынки.
За прошедшие сутки было 11 штурмов на Крынки и четыре на Ореховском направлении - это Роботино и Старомайорское, но так же безуспешно враг "откатился" понеся потери
Дополнение
Генштаб сегодня сообщал, что на Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отбиты две атаки врага в районе села Крынки.
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