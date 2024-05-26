ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук

На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук

Киев  •  УНН

26 мая 2024, 10:57  •  1278 просмотра

Read in English

Ситуация на юге остается напряженной, но контролируемой, противник стабильно несет потери из-за неудачных атак на Крынском и Ореховском направлениях.

На юге ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На юге ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой. Враг стабильно выполняет план по своим потерям. Так же они стабильно выполняют план по соотношению погибших к раненым

- сказал Плетенчук.

По его словам, россияне 25 мая совершили 11 штурмов на Крынки.

За прошедшие сутки было 11 штурмов на Крынки и четыре на Ореховском направлении - это Роботино и Старомайорское, но так же безуспешно враг "откатился" понеся потери

- сообщил Плетенчук.

Дополнение

Генштаб сегодня сообщал, что на Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отбиты две атаки врага в районе села Крынки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  34404 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  130953 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  133703 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  157008 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  139953 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  124898 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116327 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107899 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101747 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  99483 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Новости по теме
На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук

На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук

  •  1278 просмотра
Украинские спортсмены получили 2 золотые, а также «серебро» и «бронзу» на Кубке мира в Польше

Украинские спортсмены получили 2 золотые, а также «серебро» и «бронзу» на Кубке мира в Польше

  •  1447 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

  •  34467 просмотра
Возле Белогоровки рф предпринимает попытки прорвать линию обороны - Волошин

Возле Белогоровки рф предпринимает попытки прорвать линию обороны - Волошин

  •  6848 просмотра
Сборная команда Украины по пара луку завоевала серебряные и бронзовые медали на чемпионате Европы

Сборная команда Украины по пара луку завоевала серебряные и бронзовые медали на чемпионате Европы

  •  6927 просмотра
Воздушные силы за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава рф

Воздушные силы за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава рф

  •  9644 просмотра
Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde

Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde

  •  8351 просмотра
Интенсивность боевых действий достаточно высокая на Покровском направлении - Генштаб

Интенсивность боевых действий достаточно высокая на Покровском направлении - Генштаб

  •  11474 просмотра
Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14

Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14

  •  17902 просмотра
На детской площадке в Индии, в результате пожара, погибли 24 человека

На детской площадке в Индии, в результате пожара, погибли 24 человека

  •  16177 просмотра

Популярные

Боррель отреагировал на удар по Эпицентру в Харькове

Боррель отреагировал на удар по Эпицентру в Харькове

  •  46337 просмотра
26 мая: День рыжих, День Дракулы

26 мая: День рыжих, День Дракулы

  •  93876 просмотра
Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ

Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ

  •  58683 просмотра
В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области были слышны взрывы

  •  45501 просмотра
"шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области

"шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области

  •  28002 просмотра

Публикации

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

  •  34404 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  214503 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:00  •  206539 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  283549 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  319689 просмотра

На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук

Ситуация на юге остается напряженной, но контролируемой, противник стабильно несет потери из-за неудачных атак на Крынском и Ореховском направлениях.

Война •   •  1278 просмотра
На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук

Украинские спортсмены получили 2 золотые, а также «серебро» и «бронзу» на Кубке мира в Польше

Украинские спортсмены завоевали 2 золотые, серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по академической гребле в Познани, Польша.

спорт •   •  1447 просмотра
Украинские спортсмены получили 2 золотые, а также «серебро» и «бронзу» на Кубке мира в Польше

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Украинские солдаты, которые защищают страну, нуждаются в полезных подарках. Среди них: качественная амуниция, тактическая одежда, часы, павербанки, ножи, фонарики, наборы для чистки оружия и крепкие спальные мешки.

Общество •   •  34467 просмотра
Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Возле Белогоровки рф предпринимает попытки прорвать линию обороны - Волошин

Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны украинских военных возле Белогоровки, которая сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на российскую дезинформацию о ее захвате.

Война •   •  6848 просмотра
Возле Белогоровки рф предпринимает попытки прорвать линию обороны - Волошин

Сборная команда Украины по пара луку завоевала серебряные и бронзовые медали на чемпионате Европы

Национальная сборная команда Украины по стрельбе из лука завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука, который проходил в Риме, Италия, с 17 по 24 мая 2024 года.

спорт •   •  6927 просмотра
Сборная команда Украины по пара луку завоевала серебряные и бронзовые медали на чемпионате Европы

Воздушные силы за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава рф

За минувшие сутки украинские Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по двум пунктам управления, трем районам сосредоточения российских войск и станции радиоэлектронной борьбы противника, а также сбили 12 российских ракет и 31 ударный беспилотник.

Война •   •  9644 просмотра
Воздушные силы за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава рф

Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde

Несколько выстрелов было сделано в сторону еврейской школы для девочек в Торонто. Поврежден фасад, без жертв. Событие вызвало осуждение со стороны политиков и еврейских организаций, как дерзкий акт антисемитизма.

Новости Мира •   •  8351 просмотра
Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde

Интенсивность боевых действий достаточно высокая на Покровском направлении - Генштаб

На Покровском направлении интенсивность боевых действий остается достаточно высокой: противник 14 раз атаковал позиции украинских войск, из них 6 обстрелов отражено и 8 боевых столкновений продолжаются на нескольких участках фронта.

Война •   •  11474 просмотра
Интенсивность боевых действий достаточно высокая на Покровском направлении - Генштаб

Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14

В результате нападения россиян на торговый центр «Эпицентр» в Харькове погибли 14 человек, 16 считаются пропавшими без вести.

Война •   •  17902 просмотра
Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14

На детской площадке в Индии, в результате пожара, погибли 24 человека

В результате пожара в парке развлечений в Раджкоте, Индия, погибли по меньшей мере 24 человека, преимущественно дети.

Новости Мира •   •  16177 просмотра
На детской площадке в Индии, в результате пожара, погибли 24 человека