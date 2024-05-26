На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук

На юге ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На юге ситуация остается стабильно напряженной, однако контролируемой. Враг стабильно выполняет план по своим потерям. Так же они стабильно выполняют план по соотношению погибших к раненым - сказал Плетенчук.

По его словам, россияне 25 мая совершили 11 штурмов на Крынки.

За прошедшие сутки было 11 штурмов на Крынки и четыре на Ореховском направлении - это Роботино и Старомайорское, но так же безуспешно враг "откатился" понеся потери - сообщил Плетенчук.

Дополнение

Генштаб сегодня сообщал, что на Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отбиты две атаки врага в районе села Крынки.