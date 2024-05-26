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Інтенсивність бойових дій досить висока на Покровському напрямку – Генштаб

Інтенсивність бойових дій досить висока на Покровському напрямку – Генштаб

Київ • УНН

 • 24768 перегляди

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій залишається досить високою: противник 14 разів атакував позиції українських військ, з них 6 обстрілів відбито та 8 бойових зіткнень тривають на кількох ділянках фронту.

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока. Росіяни вже 14 разів атакували позиції українських військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 10:00 26 травня.

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока - на цей час противник вже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що на Курахівському напрямку українські воїни вже відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Також Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

• На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

• На Времівському напрямку, неподалік Роздільного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне положення зазнали невдачі.

• На Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки.

• На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки.

Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала

- зазначає Генштаб.

Окупанти "застрягли" на дорозі в Липцях й "пов’язли" повністю у Вовчанську - Волошин26.05.24, 11:41 • 54806 переглядiв

Анна Мурашко

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