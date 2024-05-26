Интенсивность боевых действий достаточно высокая на Покровском направлении - Генштаб

На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высока. Россияне уже 14 раз атаковали позиции украинских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Так, Генштаб информирует о ситуации по состоянию на 10:00 26 мая.

На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высокая - в настоящее время противник уже 14 раз атаковал позиции наших войск. Шесть атак отбиты, а восемь боестолкновений, в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского, продолжаются. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Кураховском направлении украинские воины уже отбили атаку оккупантов районе Константиновки. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны.

Также Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:

- На Краматорском направлении противник активных действий не проводил.

- На Времовском направлении, неподалеку Раздельного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу.

- На Ореховском направлении продолжается бой в районе Малой Токмачки.

- На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки.

Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела - отмечает Генштаб.

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