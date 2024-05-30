На фронті за добу відбулось 116 бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Протягом минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень.
За минулу добу відбулося 116 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Українські війська обороняють позиції, зосереджують основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Українські воїни утримують позиції та знищують наступальний потенціал російських окупантів
За уточненою інформацією, загалом російський агресор учора завдав по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 58 авіаударів (зокрема із застосуванням 94 КАБів), понад три тисячі обстрілів, в тому числі 127 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та два інші важливі об’єкти противника.
Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1160 осіб. Також ворог втратив 10 танків, 22 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, одну РСЗВ, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобілі та 11 одиниць спеціальної техніки.
росіяни після паузи пробували штурмувати острів Нестрига – Плетенчук30.05.24, 10:22 • 22635 переглядiв