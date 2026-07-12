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На фронте за сутки 212 боестолкновений, рф применила 152 КАБ и почти 6 тысяч дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

российские войска совершили 212 боевых столкновений, 52 авиаудара с 152 КАБами и 2227 обстрелов. На Покровском направлении ликвидировано 39 оккупантов и уничтожено 267 БпЛА.

На фронте за сутки 212 боестолкновений, рф применила 152 КАБ и почти 6 тысяч дронов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 212 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 52 авиационных удара с применением 152 управляемых авиационных бомб, использовали для ударов 5978 дронов-камикадзе и осуществили 2227 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения с противником, оккупанты нанесли пять авиаударов, сбросив 13 КАБ. Противник осуществил 60 обстрелов населенных пунктов и позиций Сил обороны, четыре из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Волчанска и в направлении населенных пунктов Лиман, Графское, Малая Волча, Отрадное. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник осуществил одно наступательное действие в направлении Купянска.

Двенадцать попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в направлении населенных пунктов Новый Мир, Степовое, Дробышево, Озерное, Лиман, Диброва, Ставки, Новоселовка.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед в направлении Рай-Александровки, Пискуновки и в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили две атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в направлении Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 20 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в направлении Долгой Балки, Степановки, Вильного и Кучерова Яра.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Васильевка, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Филипп и в направлении населенных пунктов Новое Шахово, Мирное, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 39 оккупантов и 18 - ранено; уничтожена одна артиллерийская система, четыре единицы специальной техники и 31 укрытие врага. Повреждены три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники и 87 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 267 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в направлении Вороного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали 12 вражеских атак в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Оленоконстантиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветковое и Чаривное.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Белогорья.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ, 10 танкеров и 4 паромов в Азовском море12.07.26, 13:24 • 15690 просмотров

Евгений Устименко

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