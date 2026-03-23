22 марта, 20:58
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
22 марта, 16:43
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
22 марта, 15:40
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
21 марта, 08:53
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
20 марта, 17:00
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
На фронте за сутки 134 боя, враг применил более 9 тыс. дронов - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 844 просмотра

За сутки зафиксировано 134 столкновения, треть атак пришлась на три направления. Враг сбросил 285 управляемых авиабомб и применил более 9 тысяч дронов.

На фронте за сутки 134 боя, враг применил более 9 тыс. дронов - карта от Генштаба

134 боя произошли на фронте за прошедшие сутки, треть из которых пришлась на три направления - Покровское, Гуляйпольское и Константиновское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 23 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9266 дронов-камикадзе и совершил 3811 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 57 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Великомихайловка, Коломийцы; на Запорожье: Светлая Долина, Киевское, Воздвижевка, Новоселовка, Копани, Гуляйпольское, Долинка, Верхняя Терса, Терсянка, Островское, Камышеваха, Криничное, и Волфино на Сумщине.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы и техники, один пункт управления БпЛА.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 5 - с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением пяти КАБ. В течение суток зафиксирована одна атака противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбино и Охримовки.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в сторону Боровской Андреевки, Купянска и в сторону Новоплатоновки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении противник атаковал четыре раза, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Шийковки, Дибровы и в районе населенных пунктов Среднее, Ставки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного, Резниковки, Пазено и Платоновки.

На Краматорском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение, штурмуя в районах Орехово-Васильевки и Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону Гришино, Шевченко, Молодецкого, Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Терновое, Новогригоровка, Красногорское и в сторону Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое, Мирное, Еленоконстантиновка, Варваровка, Зализничное и Староукраинка.

На Ореховском направлении враг пытался улучшить свое положение, атакуя один раз в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Оккупанты выпустили более 5700 дронов и совершили 116 атак за сутки - Генштаб22.03.26, 22:42 • 5732 просмотра

