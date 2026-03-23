Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
22 березня, 20:58 • 27282 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета
Ексклюзив
22 березня, 16:43 • 65963 перегляди
Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 67476 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 87225 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 142511 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
22 березня, 02:48 • 75348 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 78249 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 80033 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 69760 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На фронті за добу 134 бої, ворог застосував понад 9 тис. дронів - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 2844 перегляди

За добу зафіксовано 134 зіткнення, третина атак припала на три напрямки. Ворог скинув 285 керованих авіабомб та застосував понад 9 тисяч дронів.

134 бої сталися на фронті минулої доби, третина з яких припала на три напрямки - Покровський, Гуляйпільський та Костянтинівський, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 23 березня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9266 дронів-камікадзе та здійснив 3811 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 57 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Великомихайлівка, Коломійці; на Запоріжжі: Світла Долина, Київське, Воздвижівка, Новоселівка, Копані, Гуляйпільське, Долинка, Верхня Терса, Терсянка, Острівське, Комишуваха, Криничне, та Волфине на Сумщині.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 5 - із застосуванням РСЗВ. Завдав два авіаудари із застосуванням п’яти КАБ. Протягом доби зафіксовано одну атаку противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки і Ківшарівки.

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в сторону Шийківки, Діброви та в районі населених пунктів Середнє, Ставки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у бік Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки.

На Краматорському напрямку противник тричі намагався покращити своє становище, штурмуючи в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Тернове, Новогригорівка, Красногірське та в бік Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке, Мирне, Оленокостянтинівка, Варварівка, Залізничне та Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку ворог намагався покращити своє становище, атакуючи один раз в бік Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

