Окупанти випустили понад 5700 дронів та здійснили 116 атак за добу - Генштаб

Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
09:48 • 26897 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
09:16 • 48934 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
22 березня, 20:58 • 47360 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 95700 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 164578 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
22 березня, 02:48 • 77039 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 78910 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо23 березня, 06:49 • 15587 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді23 березня, 07:19 • 43781 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23 березня, 07:36 • 67009 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 19850 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14075 перегляди
Публікації
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
13:02 • 7310 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14057 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 19830 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Ексклюзив
09:58 • 31054 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 48888 перегляди
Окупанти випустили понад 5700 дронів та здійснили 116 атак за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 6068 перегляди

Генштаб зафіксував 116 зіткнень та тисячі обстрілів по всій лінії фронту. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку.

Загалом від початку цієї доби відбулося 116 бойових зіткнень. Ворог задіяв для ураження 5722 дрони–камікадзе та здійснив 2678 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 42 авіаційних ударів – скинув 169 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5722 дрони–камікадзе та здійснив 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. На напрямку зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та у бік Зибиного, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три штурми окупантів в сторону Шийківки, Діброви та в районі населеного пункту Середнє. 

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор двічі намагався покращити своє положення, атакуючи в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

росія втратила понад 8 тисяч солдатів за тиждень після спроб активізувати наступи - Зеленський22.03.26, 20:29 • 6606 переглядiв

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в сторону Гришиного, Шевченка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 49 окупантів та 23 – поранено; знищено одиницю автомобільного транспорту та три укриття окупантів; пошкоджено 95 укриттів, три пункти управління БпЛА та гармату. Знищено або подавлено 267 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах населених пунктів Тернове, Новогригорівка, Красногірське та в сторону Єгорівки. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та Мирне. Одна штурмова дія продовжується.

На Оріхівському напрямку атаки ворога не спостерігалися.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось, резюмували у Генштабі.

Армія рф втратила 940 солдатів та майже дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб22.03.26, 07:48 • 6090 переглядiв

Антоніна Туманова

