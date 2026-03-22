Армія рф втратила 940 солдатів та майже дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб повідомив про ліквідацію 940 окупантів та 1885 ворожих БпЛА за добу. Також ЗСУ знищили 30 артилерійських систем та 121 одиницю автотехніки.
За добу 21 березня російські війська втратили на війні з Україною 940 солдатів та 1885 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1287880 (+940) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11793 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 24262 (+1)
- артилерійських систем ‒ 38638 (+30)
- РСЗВ ‒ 1694 (+3)
- засоби ППО ‒ 1336 (+3)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 350 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 190870 (+1885)
- крилаті ракети ‒ 4468 (0)
- кораблі / катери ‒ 33 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 84639 (+121)
- спеціальна техніка ‒ 4098 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про зростання активності ворога та плани рф рекрутувати ще 409 тисяч військових у 2026 році.
