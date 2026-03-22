Армия РФ потеряла 940 солдат и почти две тысячи беспилотников за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Генштаб сообщил о ликвидации 940 оккупантов и 1885 вражеских БПЛА за сутки. Также ВСУ уничтожили 30 артиллерийских систем и 121 единицу автотехники.

За сутки 21 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат и 1885 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1287880 (+940) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11793 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 24262 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 38638 (+30)
          • РСЗО ‒ 1694 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1336 (+3)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 350 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 190870 (+1885)
                    • крылатые ракеты ‒ 4468 (0)
                      • корабли / катера ‒ 33 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 84639 (+121)
                            • специальная техника ‒ 4098 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о росте активности врага и планах рф рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году.

                              Армия РФ усилила давление сразу на нескольких направлениях, при этом потери противника тоже существенно возросли - Сырский20.03.26, 21:17 • 5102 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина