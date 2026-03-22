Армия РФ потеряла 940 солдат и почти две тысячи беспилотников за сутки - Генштаб

За сутки 21 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат и 1885 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1287880 (+940) человек ликвидировано

танков ‒ 11793 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 24262 (+1)

артиллерийских систем ‒ 38638 (+30)

РСЗО ‒ 1694 (+3)

средства ПВО ‒ 1336 (+3)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 350 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 190870 (+1885)

крылатые ракеты ‒ 4468 (0)

корабли / катера ‒ 33 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 84639 (+121)

специальная техника ‒ 4098 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о росте активности врага и планах рф рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году.

