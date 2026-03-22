Армия РФ потеряла 940 солдат и почти две тысячи беспилотников за сутки - Генштаб
Генштаб сообщил о ликвидации 940 оккупантов и 1885 вражеских БПЛА за сутки. Также ВСУ уничтожили 30 артиллерийских систем и 121 единицу автотехники.
За сутки 21 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 940 солдат и 1885 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1287880 (+940) человек ликвидировано
- танков ‒ 11793 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 24262 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 38638 (+30)
- РСЗО ‒ 1694 (+3)
- средства ПВО ‒ 1336 (+3)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 350 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 190870 (+1885)
- крылатые ракеты ‒ 4468 (0)
- корабли / катера ‒ 33 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 84639 (+121)
- специальная техника ‒ 4098 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о росте активности врага и планах рф рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году.
