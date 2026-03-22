Оккупанты выпустили более 5700 дронов и совершили 116 атак за сутки - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 116 боевых столкновений. Враг задействовал для поражения 5722 дрона-камикадзе и совершил 2678 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 42 авиационных удара – сбросил 169 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5722 дрона-камикадзе и совершил 2678 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из них – с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением четырех КАБ. На направлении зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону Зыбино, Охримовки.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Боровской Андреевки, Купянска и в сторону Новоплатоновки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три штурма оккупантов в сторону Шийковки, Дибровы и в районе населенного пункта Среднее.

На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в районах Закотного, Резниковки, Пазено и Платоновки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор дважды пытался улучшить свое положение, атакуя в районах Орехово-Васильевки и Часового Яра.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону Гришино, Шевченко.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов и 23 – ранены; уничтожена единица автомобильного транспорта и три укрытия оккупантов; повреждено 95 укрытий, три пункта управления БпЛА и пушка. Уничтожено или подавлено 267 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах населенных пунктов Терновое, Новогригоровка, Красногорское и в сторону Егоровки. Одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и Мирное. Одно штурмовое действие продолжается.

На Ореховском направлении атаки врага не наблюдались.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

