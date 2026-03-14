На фронте уже произошло 117 боев, враг применил почти 6 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Враг применил 5917 дронов-камикадзе и совершил 2684 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 68 авиационных ударов – сбросил 188 управляемых авиабомб, один ракетный удар, применив 68 ракет. Кроме того, применил 5917 дронов-камикадзе и совершил 2684 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили два вражеских штурма, кроме этого противник нанес два авиаудара, сбросил шесть управляемых бомб, совершил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Фиголевка и Волчанск. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг два раза атаковал в направлении населенных пунктов Куриловка и Петропавловка. До сих пор продолжается один бой.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышево, Ставков и Лимана. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении противник десять раз пытался продвинуться в районах Закитного, Резниковки, Ямполя, Платоновки, Дроновки и в сторону Рай-Александровки. Силы обороны успешно остановили все вражеские штурмы.

На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районах Никифоровки и Новомарково.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 25 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки. Продолжается один вражеский штурм.

Силы обороны с начала суток отбили 13 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка. Три боестолкновения еще не завершены.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 35 оккупантов и 12 – ранено; уничтожено или подавлено 263 БпЛА различных типов, обезврежено два автомобиля, единицу специальной техники, артиллерийскую систему и одно укрытие вражеской пехоты.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Александрограда, Злагоды и Доброполья, однако наши защитники успешно остановили все штурмы противника. Кроме того, населенный пункт Писанцы подвергся авиационной бомбардировке.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Варваровки, Зеленого, Чаривного, Гуляйпольского и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Самойловки, Васильевского, Чаривного и Долинки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Павловка.

Оккупанты нанесли авиационные удары по районам Таврийского, Веселянки и Запорожья.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаударам подверглись населенные пункты Львово и Ольговка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

