На фронте уже произошло 117 боев, враг применил почти 6 тыс. дронов - Генштаб

$44.1650.96
ukenru
18:43 • 5732 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
18:22 • 11368 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
16:51 • 11328 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 19581 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 23884 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 19150 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 59453 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 87708 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 49533 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 64370 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
2.7м/с
57%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп стремится к прекращению войны рф против Украины и возобновлению торговли - Вэнс
Захваченные Трампом нефтяные танкеры обходятся США в миллионы долларов - NYT
Хакеры взломали 14 тыс. роутеров по всему миру и превратили их в огромную сеть ботов
В Иране угрожают Украине из-за "поддержки израильского режима с помощью беспилотников"
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси
публикации
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 19577 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
Топ-10 рецептов полезных перекусов
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановки
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращаться
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дует
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Ракетная система С-300

На фронте уже произошло 117 боев, враг применил почти 6 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 264 просмотра

С начала суток враг применил 5917 дронов-камикадзе и 68 ракет. Наибольшая интенсивность штурмов зафиксирована на Константиновском направлении.

На фронте уже произошло 117 боев, враг применил почти 6 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Враг применил 5917 дронов-камикадзе и совершил 2684 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 68 авиационных ударов – сбросил 188 управляемых авиабомб, один ракетный удар, применив 68 ракет. Кроме того, применил 5917 дронов-камикадзе и совершил 2684 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили два вражеских штурма, кроме этого противник нанес два авиаудара, сбросил шесть управляемых бомб, совершил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Фиголевка и Волчанск. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг два раза атаковал в направлении населенных пунктов Куриловка и Петропавловка. До сих пор продолжается один бой.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышево, Ставков и Лимана. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении противник десять раз пытался продвинуться в районах Закитного, Резниковки, Ямполя, Платоновки, Дроновки и в сторону Рай-Александровки. Силы обороны успешно остановили все вражеские штурмы.

На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районах Никифоровки и Новомарково.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 25 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки. Продолжается один вражеский штурм.

Силы обороны с начала суток отбили 13 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка. Три боестолкновения еще не завершены.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 35 оккупантов и 12 – ранено; уничтожено или подавлено 263 БпЛА различных типов, обезврежено два автомобиля, единицу специальной техники, артиллерийскую систему и одно укрытие вражеской пехоты.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Александрограда, Злагоды и Доброполья, однако наши защитники успешно остановили все штурмы противника. Кроме того, населенный пункт Писанцы подвергся авиационной бомбардировке.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Варваровки, Зеленого, Чаривного, Гуляйпольского и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Самойловки, Васильевского, Чаривного и Долинки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Павловка.

Оккупанты нанесли авиационные удары по районам Таврийского, Веселянки и Запорожья.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаударам подверглись населенные пункты Львово и Ольговка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина