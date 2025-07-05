На фронте произошло 91 боестолкновение: треть из них на Покровском направлении - Генштаб

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Вопрос Украины и отсутствие путина: 6-7 июля состоится Саммит БРИКС в Бразилии
Эксклюзив
12:33 • 3895 просмотра
Вопрос Украины и отсутствие путина: 6-7 июля состоится Саммит БРИКС в Бразилии
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 80416 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 147302 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:00 • 78903 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
4 июля, 10:29 • 89662 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 114644 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 190295 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 196243 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 171681 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 168644 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.7м/с
33%
752мм
Популярные новости
Днепропетровщина под ударом: 4 пострадавших, разрушены дома5 июля, 05:04 • 6499 просмотра
Херсонщина: РФ атаковала десятки населенных пунктов, повреждены дома, газопровод5 июля, 05:41 • 10394 просмотра
Суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело об организации фиктивных командировок Шабунина в НАПК - ветеран5 июля, 06:29 • 9750 просмотра
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно5 июля, 06:38 • 9074 просмотра
BlackRock остановила переговоры по фонду для восстановления Украины после победы Трампа на выборах - Bloomberg11:36 • 6199 просмотра
публикации
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 4920 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 80405 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 147294 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора4 июля, 13:48 • 95160 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 203357 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Стамбул
Польша
Реклама
УНН Lite
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт08:59 • 3576 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 132280 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 162827 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 137258 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 138020 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Chevrolet Aveo
Хранитель
Дія (сервис)

На фронте произошло 91 боестолкновение: треть из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 362 просмотра

5 июля на фронте произошло 91 боевое столкновение. Силы обороны отбили 25 атак на Покровском направлении, где еще 5 боев продолжаются.

На фронте произошло 91 боестолкновение: треть из них на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток субботы, 5 июля, на российско-украинском фронте произошло 91 боевое столкновение. Силы обороны отбили 25 вражеских атак на Покровском направлении, еще 5 боев продолжаются. Об этом передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Семеновка Черниговской области; Барановка, Марьино, Угроиды, Ровно Сумской области

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 15 боестолкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив 10 управляемых авиабомб, а также совершил 121 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Голубовка и Колодязи.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Мирное, Торское, Григоровка, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг совершил два штурмовых действия в районах населенных пунктов Торецк и Русин Яр. Один бой продолжается до сих пор.

Сырский посетил Южно-Слобожанское направление: акцентировал внимание на участках фронта, где есть угроза наступательных действий рф05.07.25, 14:58 • 839 просмотров

На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки и Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак, пять боестолкновений продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Покровск.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зирка, Толстой, Воскресенка, Шевченко, Новополь. Силы обороны отбили четыре вражеских штурма, еще пять атак продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник семь раз шел в атаку на позиции наших защитников в районе Малиновки. Пять боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе Ольговки.

На остальных направлениях - без особых изменений.

ВСУ нанесли удар по ВПК рф в чебоксарах, производящему адаптивные антенные решетки "Комета"05.07.25, 16:47 • 450 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Сумская область
Черниговская область
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9