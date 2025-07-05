На фронте произошло 91 боестолкновение: треть из них на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток субботы, 5 июля, на российско-украинском фронте произошло 91 боевое столкновение. Силы обороны отбили 25 вражеских атак на Покровском направлении, еще 5 боев продолжаются. Об этом передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Семеновка Черниговской области; Барановка, Марьино, Угроиды, Ровно Сумской области - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 15 боестолкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив 10 управляемых авиабомб, а также совершил 121 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Голубовка и Колодязи.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Мирное, Торское, Григоровка, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг совершил два штурмовых действия в районах населенных пунктов Торецк и Русин Яр. Один бой продолжается до сих пор.

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На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки и Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак, пять боестолкновений продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Покровск.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зирка, Толстой, Воскресенка, Шевченко, Новополь. Силы обороны отбили четыре вражеских штурма, еще пять атак продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник семь раз шел в атаку на позиции наших защитников в районе Малиновки. Пять боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе Ольговки.

На остальных направлениях - без особых изменений.

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