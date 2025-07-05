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Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
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На фронті відбулося 91 боєзіткнення: третина з них на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 500 перегляди

5 липня на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Сили оборони відбили 25 атак на Покровському напрямку, де ще 5 боїв тривають.

На фронті відбулося 91 боєзіткнення: третина з них на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби суботи, 5 липня, на російсько-українському фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 5 боїв тривають. Про це передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Семенівка Чернігівської області; Баранівка, Мар’їне, Угроїди, Рівне Сумської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 121 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Голубівка та Колодязі.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Мирне, Торське, Григорівка, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в районах населених пунктів Торецьк та Русин Яр. Один бій триває досі.

Сирський відвідав Південно-Слобожанський напрямок: наголосив на увазі до ділянок фронту, де є загроза наступальних дій рф05.07.25, 14:58 • 892 перегляди

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки й Покровська. Сили оборони стримують натиск і відбили 25 атак, п’ять боєзіткнень тривають. Авіація противника скинула авіабомби на Покровськ.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Шевченко, Новопіль. Сили оборони відбили чотири ворожі штурми, ще п’ять атак тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник сім разів ішов в атаку на позиції наших оборонців в районі Малинівки. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів. Авіація агресора завдала авіаудару в районі Ольгівки.

На решті напрямків - без особливих змін.

ЗСУ завдали ураження по ВПК рф у чебоксарах, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета"05.07.25, 16:47 • 588 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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