На фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб