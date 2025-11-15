На фронте произошло 69 боестолкновений, 29 из которых на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток, 15 ноября 2025 года, по состоянию на это время на фронте враг 69 раз атаковал позиции Сил обороны. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Бобылевка Сумской области; Сергеевское, Хреновка Черниговской области - говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз пытался проводить наступательные действия. Также враг совершил 94 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили один штурм врага в направлении Двуречанского.

Противник с начала суток дважды атаковал на Купянском направлении в сторону Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет один бой.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили две атаки. Еще один бой продолжается. Противник атакует в районах Колодязей и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка и Боровая.

На Славянском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак — подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении произошло три штурма противника в районах в сторону Миньковки и Предтечино.

Минус еще 1000 оккупантов РФ: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Константиновском направлении российские оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Украинские подразделения отбили восемь атак, еще три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 29 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Новоекономическое, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа, Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 27 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Привольное и Зеленый Гай. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивают три атаки в направлении Варваровки. Авиаудару противника подверглось Зализничное.

На Ореховском направлении противник трижды наступал: вблизи Степногорска и Степного. Один бой еще продолжается. Авиационным ударам подверглись Приморское и Малокатериновка.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста.

Силы обороны перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску - 7 корпус ДШВ