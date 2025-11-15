На фронте произошло 69 боестолкновений, 29 из которых на Покровском направлении - Генштаб

$42.060.00
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
09:13 • 15064 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 19098 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 35599 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 53653 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 38989 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 34279 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28079 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18655 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 58301 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
публикации
Эксклюзивы
Минус еще 1000 оккупантов РФ: Генштаб обновил данные о потерях врага15 ноября, 05:13 • 4006 просмотра
Ученые обнаружили способ укротить тревожность, воздействуя на нейроны мозга15 ноября, 05:29 • 10583 просмотра
В Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы - ГСЧСPhoto15 ноября, 05:46 • 11072 просмотра
Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 715 ноября, 07:49 • 12907 просмотра
За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - ЗеленскийVideo11:31 • 3000 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 58283 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 52883 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 38688 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 63287 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 291147 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 17752 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 58285 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 22720 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 39125 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 34140 просмотра
На фронте произошло 69 боестолкновений, 29 из которых на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В течение суток 15 ноября 2025 года на фронте зафиксировано 69 боестолкновений, из них 29 на Покровском направлении. Российские войска совершили 94 обстрела, в том числе пять из РСЗО.

На фронте произошло 69 боестолкновений, 29 из которых на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток, 15 ноября 2025 года, по состоянию на это время на фронте враг 69 раз атаковал позиции Сил обороны. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Бобылевка Сумской области; Сергеевское, Хреновка Черниговской области

- говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз пытался проводить наступательные действия. Также враг совершил 94 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили один штурм врага в направлении Двуречанского.

Противник с начала суток дважды атаковал на Купянском направлении в сторону Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет один бой.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили две атаки. Еще один бой продолжается. Противник атакует в районах Колодязей и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка и Боровая.

На Славянском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак — подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении произошло три штурма противника в районах в сторону Миньковки и Предтечино.

Минус еще 1000 оккупантов РФ: Генштаб обновил данные о потерях врага15.11.25, 07:13 • 4090 просмотров

На Константиновском направлении российские оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Украинские подразделения отбили восемь атак, еще три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 29 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Новоекономическое, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа, Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 27 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Привольное и Зеленый Гай. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивают три атаки в направлении Варваровки. Авиаудару противника подверглось Зализничное.

На Ореховском направлении противник трижды наступал: вблизи Степногорска и Степного. Один бой еще продолжается. Авиационным ударам подверглись Приморское и Малокатериновка.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Антоновского моста.

Силы обороны перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску - 7 корпус ДШВ15.11.25, 16:05 • 922 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Сумская область
Черниговская область
Украина