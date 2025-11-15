На фронті відбулось 69 боєзіткнень, 29 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

$42.060.00
48.880.00
ukenru
17:21 • 5632 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16590 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29443 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28538 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44169 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41588 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36033 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28641 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19021 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68634 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За перші два години заявку на отримання “Зимової підтримки” оформили понад 500 тис. громадян - ЗеленськийVideo15 листопада, 11:31 • 13309 перегляди
Українські партизани розвідали координати підприємства, що виробляє ракети "Онікс"Photo15 листопада, 11:41 • 10332 перегляди
Іран офіційно підтвердив, що захопив танкер з нафтохімічними вантажами в Перській затоці15 листопада, 11:59 • 9576 перегляди
Міський голова Яготина Дзюба публічно цитує заборонений в Україні фільм "Брат 2"Photo17:58 • 7536 перегляди
У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку18:31 • 3530 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68631 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 63131 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 43717 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 68469 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 295937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Марселу Ребелу де Соза
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Хмельницький
Київська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 20332 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68631 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 25679 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 41964 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 36319 перегляди
Актуальне
Техніка
Дія (сервіс)
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка

На фронті відбулось 69 боєзіткнень, 29 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 2592 перегляди

Протягом доби 15 листопада 2025 року на фронті зафіксовано 69 боєзіткнень, з них 29 на Покровському напрямку. Російські війська здійснили 94 обстріли, зокрема п'ять із РСЗВ.

На фронті відбулось 69 боєзіткнень, 29 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби, 15 листопада 2025 року, станом на цей час на фронті ворог 69 разів атакував позиції Сил оборони. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Бобилівка Сумської області; Сергіївське, Хрінівка Чернігівської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог здійснив 94 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили один штурм ворога в напрямку Дворічанського.

Противник із початку доби двічі атакував на Куп’янському напрямку у бік Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться один бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки. Ще один бій триває. Противник атакує у районах Колодязів та у бік населених пунктів Дружелюбівка й Борова.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку відбулося три штурми противника у районах бік Міньківки та Предтечиного.

Мінус ще 1000 окупантів рф: Генштаб оновив дані про втрати ворога 15.11.25, 07:13 • 4828 переглядiв

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 11 разів штурмували позиції наших захисників поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 29 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 27 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники шість разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Соснівка, Привільне та Зелений Гай. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбивають три атаки в напрямку Варварівки. Авіаудару противника зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав: поблизу Степногірська та Степового. Один бій ще триває. Авіаційних ударів зазнали Приморське та Малокатеринівка.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Антонівського мосту.

Сили оборони перерізали логістичний маршрут росіян на підступах до Покровська - 7 корпус ДШВ15.11.25, 16:05 • 3164 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Чернігівська область
Україна