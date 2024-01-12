На фронте произошло 64 боевых столкновения за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили атаку противника вблизи Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 вражеских атак неподалеку Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешные штурмовые действия на позиции Сил обороны.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

ВСУ нанесли 2 авиаудара по врагу за сутки - Генштаб